Defensivos agrícolas contrabandeados são apreendidos em Crissiumal

A Brigada Militar de Crissiumal abordou uma GM Montana carregada com defensivos agrícolas de origem estrangeira e sem o obrigatório desembaraço aduaneiro. O fato ocorreu na manhã da quinta-feira (19/8), na localidade de Linha Turvo.

O veículo e os produtos contrabandeados foram encaminhados à Polícia Federal (PF) em Santo Ângelo.

