Homem é preso por tentativa de homicídio em Iraí

A Brigada Militar prendeu um homem de 38 anos em Iraí pelo crime de tentativa de homicídio posse de armas e entorpecentes e possível tráfico de drogas.

A prisão foi efetuada após informações de que o homem estaria efetuando disparos contra uma terceira pessoa, sendo preso pela guarnição portando um Revólver Calibre 38, municiado com 05 (cinco) munições intactas do mesmo calibre.

Na ação também foi apreendida uma faca, 13 porções de maconha, R$100,00 (cem reais), além de materiais usados para embalar os entorpecentes.

O indivíduo preso e o material apreendido foram encaminhados até a Delegacia de Polícia de Iraí para registro do flagrante.

