Governador vistoria obras do Estado em estradas da região da Campanha

Uma comitiva do governo do Estado liderada pelo governador Eduardo Leite vistoriou, na manhã desta sexta-feira (20/8), parte das obras do programa Avançar em rodovias de Alegrete. A região da Campanha está recebendo R$ 73,3 milhões em investimentos do governo para melhorias em acessos municipais, ligações regionais e conservação e recuperação de estradas.

Na visita desta sexta (20), o governador acompanhou os trabalhos na ERS-566, que liga Alegrete a Maçambará. A obra já recebeu cerca de R$ 12 milhões em recursos do atual governo e terá investimento de R$ 25,6 milhões para sua conclusão, prevista para o fim de 2021.

"O Rio Grande do Sul investia cerca de R$ 130 milhões em estradas antes das reformas que fizemos. As reformas e o reequilíbrio das contas públicas vão transformar o nosso Estado. Hoje temos condições de investir R$ 1,3 bilhão em rodovias e de concluir essa e outras tantas obras importantes para a região. A retomada do investimento público é fruto do ajuste fiscal e, por isso, precisamos nos manter no caminho correto para ampliar e qualificar cada vez mais a prestação de serviços à população", afirmou Leite.

Alegrete-Maçambará: ERS-566 já recebeu R$ 12 milhões no atual governo e terá investimento de R$ 25,6 milhões para a conclusão - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

Além da ligação entre Alegrete e Maçambará, o governador destacou as obras de pavimentação da avenida Tiarajú, que contam com investimento de R$ 6 milhões do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e o trabalho de conservação da ERS-377, entre Alegrete e São Francisco de Assis, no qual estão sendo aplicados R$ 7 milhões do programa Avançar.

Também participaram da comitiva o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, os secretários da Casa Civil, Artur Lemos Júnior; de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum; e de Logística e Transportes, Juvir Costella, além do líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes, e o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, entre outras autoridades.

Após a vistoria, o governador se reuniu com líderes locais para conversar sobre demandas da região.