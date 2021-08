Avanço de frente fria traz chuva e provoca rajadas de vento de mais de 60 km/h no RS

A sexta-feira (20) começou com ventania no Rio Grande do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até as 7h, das cinco medições mais elevadas registradas no Brasil, quatro estavam no Estado. O destaque ficou para a cidade de São Gabriel, na Fronteira Oeste, que chegou a ter ventos de 63,7 km/h. Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, registrou a maior medição, com ventos de 78,8 km/h.

Outros municípios gaúchos que se destacaram pela ventania foram Soledade, no Norte, com 55,1 km/h e Uruguaiana, na Fronteira Oeste, com 51,5 km/h. Na Capital, a velocidade dos ventos chegou a 50 km/h, em registro feito na estação do Aeroporto Salgado Filho. Devido à ventania, uma árvore de grande porte chegou a cair no início da manhã na Rua Saldanha Marinho, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. A via está bloqueada entre a Barão do Teffé e a Gonçalves Dias.

Conforme a Somar Meteorologia, a ventania é fruto de uma frente fria que avança pelo território gaúcho, trazendo temporal, chuva e ventos fortes.

No sábado (21), essa condição começará a se afastar, mas o fluxo de ventos e áreas de instabilidades ainda deixam o céu nublado com chuvas na maior parte do Estado. No Litoral Norte, Região Metropolitana e nas proximidades de Uruguaiana, na Fronteira Oeste, deve garoar ou chuviscar pela manhã e, à tarde, deverá ficar nublada.

