Estado anuncia municípios vencedores da última etapa do Prêmio Te Vacina RS

O governo do Estado anuncia, nesta sexta-feira (20/8), às 11h, os oito municípios vencedores da segunda e última etapa do Prêmio Te Vacina RS, que busca valorizar a vacinação no Estado.

O anúncio será feito pela secretária da Saúde, Arita Bergmann, por meio de transmissão ao vivo, às 11h.

Aviso de pauta

O quê: anúncio dos municípios vencedores da 2ª e última etapa do Prêmio Te Vacina RS

Quando: sexta-feira (20/8), às 11h

Plataformas: canais oficiais do governo do Estado -https://www.youtube.com/watch?v=6SeHT3_Kd3U