Concluída recuperação da RSC-453 entre Westfália e Imigrante

O trecho do acesso à RSC-453 entre os municípios de Westfália e Imigrante, no Vale do Taquari, está com as condições de trafegabilidade renovadas. Com investimento de R$ 2 milhões do Plano e Obras do governo do Estado, os serviços foram concluídos no começo de agosto.

Além da revitalização do pavimento, o trecho de 4,39 quilômetros também recebeu nova pintura das faixas centrais e laterais da pista.

“Destinamos R$ 15,7 milhões para algumas das principais rotas da região, que incluem, ainda, a ERS-332, entre Encantado e Arvorezinha, e a ERS-129, entre Estrela e Colinas”, afirma o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “São investimentos que certamente darão mais segurança à comunidade e ao transporte da produção agrícola e industrial", acrescenta.

O diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, explica que as ações estão focadas em pontos críticos e de grande circulação de veículos na malha rodoviária estadual.

“São mais de 3 mil quilômetros de melhorias previstas no Plano de Obras, e nossa missão é fiscalizar os serviços para garantir que esse cronograma seja cumprido com eficiência", afirma. "Nos próximos meses, já poderemos observar uma evolução significativa na condição geral de nossas estradas", acrescenta.