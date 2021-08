Estado inaugura obra em travessia urbana de Formigueiro, na ERS-149

O governo do Estado, por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), inaugurou, nesta quinta-feira (19/8), a obra de pavimentação asfáltica da ERS-149, em Formigueiro. Os trabalhos buscam qualificar o tráfego na travessia do município e contam com o aporte financeiro de R$ 2 milhões.

De acordo com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, a conclusão dos serviços contribuirá para o desenvolvimento da Região Central. "As melhorias na rodovia representam maior segurança e agilidade aos veículos que diariamente transportam cargas e realizam o escoamento de produtos da pecuária", disse o titular da pasta. “Recentemente, também finalizamos as atividades em uma das rodovias com maior volume de tráfego: a ERS-509. Nos 3,3 quilômetros da Faixa Velha de Camobi, investimos R$ 1,6 milhão nesse importante corredor da região”, acrescentou.

Plano de Obras 2021-2022 destinou R$ 1,1 milhão para a finalização das melhorias no trecho - Foto: Divulgação Daer

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, lembrou que as obras na ERS-149, em Formigueiro, começaram em 2020. Na ocasião, foram investidos R$ 1 milhão na pavimentação asfáltica de uma pista do segmento da travessia urbana. “Em junho deste ano, começamos a segunda etapa dos serviços. O Plano de Obras 2021-2022 destinou R$ 1,1 milhão para a finalização das atividades no local”, acrescentou.

Para o diretor de Infraestrutura Rodoviária do Daer, Richard Polo, a conclusão das atividades é de extrema importância para a população. “Mais do que tirar uma obra do papel, estamos melhorando o dia a dia das pessoas que vivem em Formigueiro e utilizam a estrada para se deslocar", afirmou.