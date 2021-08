BM prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Vista Gaúcha

Na quarta-feira (18/08), às 17h30 policiais militares do 7° BPM prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu no centro da cidade de Vista Gaúcha após abordagem de um veículo, sendo localizado no interior uma espingarda. A arma de fogo foi apreendida e o acusado encaminhado para Delegacia de Polícia.

