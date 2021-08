Anvisa rejeita uso da Coronavac em crianças e adolescentes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) formou maioria nesta quarta-feira para negar o uso da Coronavac contra a Covid-19 em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos, com pedia o Instituto Butantan, produtor do imunizante. No País, a Coronavac recebeu aprovação em janeiro para uso emergencial em adultos acima de 18. Apenas a vacina da Pfizer está aprovada para uso em adolescentes no país.

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, a decisão considerou que o perfil de segurança da vacina na população pediátrica não fica suficientemente demonstrado pelo Butantan nos dados enviados à Anvisa. A agência também apontou dificuldade de determinar a eficácia da vacina para o público infantil.

“Os dados até o momento são insuficientes para estabelecer o perfil de segurança na população pediátrica e não permitem conhecimento sobre proteção e duração conferida pela vacina (em crianças). A relação benefício-risco é desfavorável para o uso da vacina nessa população”, disse o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes.

