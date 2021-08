Código 0303 poderá ser criado para identificar ligações de telemarketing

A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) abriu consulta pública sobre a proposta de definir o código 0303 para ligações de telemarketing. A Consulta Pública nº 41/2021 recebe contribuições até o dia 29 de setembro.

Com o código, o consumidor poderá identificar ligações de oferta de produtos e serviços. — O uso padronizado dessa numeração será uma ferramenta importante para o consumidor na identificação das chamadas de telemarketing — explica a ANATEL.

A agência acrescenta que a proposta decorre de trabalhos desenvolvidos pela ANATEL com as prestadoras de serviços de telecomunicações.

Para enviar sugestões, o cidadão deve clicar em ‘contribuir’ na página da consulta pública.

