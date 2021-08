Três Passos: Indivíduo é preso pelo crime de descaminho

Na madrugada da quarta-feira (18/8), a Brigada Militar (BM) abordou um veículo que transitava em Linha Feijão Miúdo, em Três Passos. Na ocasião, foram apreendidas 266 garrafas de bebidas de origem estrangeira e sem o devido desembaraço aduaneiro.

Os produtos e o veículo acabaram encaminhados à Receita Federal. Um homem foi preso pelo crime de descaminho.

