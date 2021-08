Brigada Militar apreende mais de meio quilo de maconha no interior de Vista Gaúcha

Ao abordar dois indivíduos na noite da terça-feira (17/8), a Brigada Militar (BM) de Vista Gaúcha apreendeu cerca de 570 gramas de maconha distribuídas em cinco volumes. O fato ocorreu na localidade de Esquina Limberg, interior do município.

Segundo informou a BM, os dois jovens, juntamente com os entorpecentes, foram levados à Delegacia da Polícia Civil para o registro da ocorrência de tráfico de drogas.

