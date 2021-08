Cumprimento de mandado resulta na apreensão de armas de fogo em Planalto

Efetivos da Polícia Civil (PC) e da Brigada Militar (BM) cumpriram, na manhã da terça-feira (17/8), mandado de busca e apreensão em uma residência situada em Planalto.

Durante a ação, os agentes policiais encontraram uma espingarda calibre 12, uma pistola calibre 9mm e um rifle calibre 22. Também foram apreendidas, várias munições e outros objetos.

