Mercadorias estrangeiras são apreendidas no interior de Esperança do Sul

Na terça-feira (17/8), uma ação conjunta do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e Polícia Civil (PC) resultou na prisão de um indivíduo pelo crime de descaminho.

Conforme as informações repassadas, 522 garrafas de vinhos de origem estrangeira eram transportadas em uma caminhonete abordada em Linha Lara, interior de Esperança do Sul.

A mercadoria e o veículo foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal.

