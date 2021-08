MEC abre novas vagas em curso para professor de alfabetização

O Ministério da Educação (MEC) abriu 50 mil vagas para o curso ‘Alfabetização Baseada em Ciência’. A atividade é voltada para professores e estudantes de licenciatura que ministram aulas a alunos na fase de alfabetização.

As inscrições podem ser feitas por meio da plataforma virtual do Ministério da Educação, chamada Ambiente Virtual do MEC (AVAMEC). Nela também estão disponíveis outros cursos para trabalhadores da educação.

Até o momento, foram criados 14 módulos teóricos e quatro módulos práticos do curso ‘Alfabetização Baseada na Ciência’. Eles estão expostos em manuais utilizados como material de apoio durante a formação.

O manual abarca temáticas como noções fundamentais sobre alfabetização, literacia emergente, aprendizagem da leitura e escrita e dificuldades experimentadas durante a aprendizagem de leitura e escrita.

Um segundo manual traz conteúdos para a aplicação prática da abordagem metodológica do curso. As atividades e orientações buscam fomentar competências anteriores à leitura e que dão base para a aprendizagem dessas práticas, além de métodos de avaliação dos conteúdos e habilidades apreendidas.

Conforme o MEC, o curso de ‘Alfabetização Baseada na Ciência’ é o segundo mais acessado do ambiente virtual do órgão, com 5,18 milhões de visitas.

