Secretaria da Saúde distribui vacinas das quatro fabricantes nesta quarta, dia 18

A Secretaria da Saúde fará a distribuição de cerca de 260 mil doses de Astrazeneca, 3,7 mil Janssen, quase 40 mil Coronavac e aproximadamente 170 mil doses de Pfizer às 18 coordenadorias regionais de saúde (CRS) nesta quarta-feira (18/8).

A partir da distribuição, o cálculo de rateio das vacinas não leva mais em conta o critério de faixa etária. “Vamos calcular quantas doses para primeira aplicação ou aplicação única cada município ainda precisa receber, independentemente de qual idade aquele município esteja vacinando”, informa a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica, Tani Ranieri.

De acordo com a secretária adjunta da Secretaria da Saúde, Ana Costa a distribuição por faixa etária foi utilizada até o momento com eficiência, sendo o Rio Grande do Sul um destaque no avanço da vacinação. "Agora, na contagem regressiva, é importante nos basearmos nas doses que faltam em cada um dos municípios para que cheguem na meta o mais próximos uns do outros. Vamos completar juntos o objetivo que o Estado propôs”, acrescenta.

Durante a manhã desta quarta (18), estarão disponíveis para retirada na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), na capital, as cargas da 1ª CRS (Porto Alegre), 2ª (Frederico Westphalen), 15ª (Palmeira das Missões), 16ª (Lajeado) e 18ª CRS (Osório), além da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre.

As demais CRS receberão as doses por veículo do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs): 5ª CRS (Caxias do Sul), em Caxias do Sul; 3ª (Pelotas) e 7ª (Bagé), em Pelotas; 4ª (Santa Maria) e 10ª (Alegrete), em Santa Maria; 6ª (Passo Fundo) e 11ª (Erechim), em Passo Fundo; 9ª (Cruz Alta), 12ª (Santo Ângelo), 14ª (Santa Rosa) e 17ª (Ijuí), em Santo Ângelo. A 8ª CRS (Cachoeira do Sul) e 13ª (Santa Cruz do Sul) receberão suas vacinas juntamente com a distribuição de rotina.

• Clique aqui e faça download de planilha de distribuição para primeira dose (D1) de Janssen, Coronavac e Pfizer.



• Clique aqui e faça download de planilha de distribuição para segunda dose (D2) de Astrazeneca.