Piratini inaugura Oficina de Restauro em alusão ao Dia Nacional do Patrimônio

Leite destacou dedicação da equipe para conservação, restauração e preservação dos espaços e do mobiliário do Piratini - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

Para celebrar o Dia Nacional do Patrimônio, celebrado em 17 de agosto, o governo do Estado organizou, nesta terça-feira (17/8), um ato simbólico para inaugurar a Oficina de Restauro do Palácio Piratini, instalada nos jardins da sede do Executivo gaúcho.

O governo do Estado, em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico do RS (IHGRGS), proponente cultural do Palácio Piratini, apresentaram os projetos desenvolvidos em conjunto até o momento, como a entrega do primeiro lote de mobiliário restaurado e o prédio da Oficina de Restauro, ambos financiados por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Banrisul.

Assessoria de arquitetura do Piratini restaurou 129 peças, das quais 116 já foram devolvidas ao Palácio - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

“Já havia toda a dedicação e todo o esforço das equipes do governo do Estado, que se dedicam a preservar e a restaurar o patrimônio gaúcho, e agora, mais do que nunca, com ações e investimentos concretos, turbinados com a melhor capacidade fiscal do Estado. Temos uma equipe muito dedicada à conservação, restauração e preservação dos espaços e do mobiliário do Palácio Piratini para manter o local nas melhores condições, especialmente considerando o centenário, mas também porque é um patrimônio gaúcho, com muita história, memória que precisa ser preservada, em respeito ao nosso passado, também para no futuro acolher tantas reuniões e decisões a respeito do nosso Estado”, disse o governador Eduardo Leite.

Além da Oficina de Restauro, foram instalados nos jardins, provisoriamente, dois móveis restaurados pela assessoria de arquitetura do Palácio. De acordo com a arquiteta Maria Clara Bassin, cerca de 480 mobílias foram avaliadas e divididas em lotes. No primeiro, foram restauradas 129 peças, das quais 116 já foram devolvidas ao Palácio e 13 ainda estão sob cuidados da equipe de restauro.

Oficina de Restauro do Palácio Piratini foi instalada nos jardins - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

“É um dia de muita alegria. Mais cedo, recebemos o anúncio inédito e histórico de mais de R$ 75 milhões de investimentos em obras, fomento, editais e qualificações na cultura gaúcha. E, agora, vivemos mais este momento que traz muita alegria ao perceber que temos tantas iniciativas e tantas pessoas engajadas na preservação do mobiliário do Palácio, um trabalho que certamente ficará de legado para outros governos, no sentido de valorizar o que é da nossa gente, nossa cultura e nosso patrimônio”, afirmou a secretária da Cultura, Beatriz Araujo.

Como simbologia da vitalidade do Palácio Piratini, que completou 100 anos em maio, governador Leite plantou uma muda ipê - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

Como simbologia da vitalidade do Palácio, quecompletou 100 anos em maio deste ano, o governador plantou uma muda de ipê. Desde maio, está no ar um site que permite fazer umpasseio virtual no Palácio, além de trazer informações sobre as principais obras e sobre o edifício como um todo.

No RS, o Dia Estadual do Patrimônio, instituído em 2019 pelo governador Eduardo Leite, é celebrado no terceiro final de semana do mês de agosto – neste ano, nos dias 14 e 15. Para marcar a ocasião, foram retomadas as visitas presenciais ao Palácio Piratini, suspensas há um ano e meio devido à pandemia de coronavírus.

Estiveram presentes na cerimônia, que foi realizada com observação aos protocolos sanitários, o coordenador daComissão do Centenário, Maria Clara Bassin e Luana Frasson, da assessoria de Arquitetura, o presidente do Banrisul, Claudio Coutinho, o superintendente substituto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Airton Moraes, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul (IHGRGS), Miguel do Espírito Santo.