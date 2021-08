Radialista Luiz Alberto de Oliveira morre por complicações de covid-19

O radialista Luiz Alberto de Oliveira morreu na madrugada desta terça-feira (17), aos 69 anos, vítima de complicações decorrentes da Covid – 19. Luiz Alberto começou como locutor na Empresa Brasil de Comunicação (EBC) em 1985 e foi âncora do programa Eu de cá, você de lá, da Rádio Nacional de Brasília, por mais de 25 anos, ficando conhecido pelo bordão “Cai n'água, Jiribita”. Os próprios ouvintes o batizaram carinhosamente de Luiz Alberto Jiribita.

Luiz Alberto também foi locutor das rádios JK FM, Globo Nacional e OK FM e vice-prefeito de Águas Lindas de Goiás (GO), cargo que ocupou até 2020. A prefeitura do município declarou luto oficial de três dias pela morte do radialista.

A EBC publicou uma nota de pesar em que diz que a empresa e “todo o corpo funcional se solidarizam com os familiares e amigos neste momento de dor e tristeza.”

O velório ocorre hoje, a partir das 18h, na Câmara dos Vereadores de Águas Lindas de Goiás. O enterro está previsto para as 9h desta quarta-feira (18), no cemitério de Águas Lindas.