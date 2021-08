BM de Tenente Portela prende homem com pistola 9mm

A Brigada Militar (BM) de Tenente Portela, na manhã da segunda-feira (16/8), abordou dois indivíduos, sendo que um carregava na cintura uma pistola calibre nove milímetros (9mm) municiada com 12 cartuchos. A ocorrência foi anotada no bairro Operário.

Segundo a BM, a arma de fogo era registrada, no entanto, o homem não possuía autorização para o porte.

A Brigada Militar ainda informou que os dois indivíduos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil de Tenente Portela para o registro de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

