Câmera de monitoramento registra assalto à mão arma em Coronel Bicaco

Uma câmera de monitoramento filmou toda a ação do criminoso que entrou na farmácia situada na Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade de Coronel Bicaco. O fato ocorreu na noite da segunda-feira (16/8).

As imagens mostram o indivíduo usando casaco preto, boné, máscara facial e luvas, e portando uma arma de fogo. Ele rendeu o funcionário e o proprietário do estabelecimento comercial. Após lhe ser entregue o dinheiro que havia no caixa, o meliante deixou o local.

A Brigada Militar (BM) atendeu a ocorrência. Ainda não há informações se o sujeito que promoveu o assalto à mão armada foi identificado ou preso.

Vídeo: Reprodução.