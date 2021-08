Redentora: Segundo preso por suspeita de envolvimento na morte de indígena é recolhido ao sistema prisional

A Polícia Civil divulgou, ainda na tarde da segunda-feira (16/8), mais informações sobre a prisão do segundo suspeito de participação na morte de Daiane Sales Griá, de 14 anos de idade. O indivíduo era considerado foragido desde a manhã do domingo (15/8), quando foram cumpridos mandados de prisão temporária em Redentora.

Após os trâmites legais na Delegacia da Polícia Civil, o homem foi recolhido ao Presídio Estadual de Três Passos.

O caso:

Daiane Sales Griá estava sendo procurada por familiares desde o dia 31 de julho. A jovem – da etnia Kaingang – foi vista pela última vez numa festa em Vila São João, na Terra do Guarita, interior de Redentora. Seu corpo foi encontrado em uma lavoura em Linha Ferraz, na tarde de 4 de agosto.

O laudo inicial apontou que a causa da morte da indígena é ‘indeterminada’. Entretanto, novas amostras foram colhidas para uma segunda análise, que deve ser concluída nos próximos dias.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.