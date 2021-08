Estado lança projeto para impulsionar setor cultural

Com o objetivo de fomentar e qualificar o setor cultural, o Estado lança, nesta terça-feira (17/8), às 14h, o projeto Avançar na Cultura, um dos braços do programa transversal que envolve as iniciativas com as quais o governo pretende acelerar o crescimento econômico e aumentar a qualidade da prestação de serviços à população.

O evento será transmitido ao vivo do Palácio Piratini e contará com a participação do governador Eduardo Leite, da secretária da Cultura, Beatriz Araujo, além da presença de secretários de Estado, deputados, diretores de instituições culturais e autoridades do setor.

Haverá, ainda, balanço e projeção do Pró-cultura e sobre investimentos realizados no RS por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Serão abordados os recordes de investimentos, além da execução de iniciativas a favor da cultura e parcerias que permitiram ampliar o alcance do trabalho em todo o Estado.

Ao final, o governador e a secretária atenderão presencialmente a imprensa no Palácio Piratini. Apenas um jornalista por veículo pode participar. Para isso, é preciso se inscrever até as 12h desta terça (17) pelo e-mail[email protected], informando nome e veículo.

Aviso de pauta

O quê: lançamento do projeto Avançar na Cultura

Quando: terça-feira (17/8), às 14h

Como: pelos canais oficiais do governo –https://www.youtube.com/watch?v=tHznIFbtsLk