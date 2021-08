Museu do Pontal realiza seminário sobre arte e cultura popular

A Arte e Cultura Popular – O que muda quando a perspectiva racial entra em cena? É o tema do seminário online que o Museu do Pontal realiza a partir de hoje (16), às 18h. O objetivo é o de articular e aproximar o conhecimento produzido nas universidades e instituições de pesquisa, dos públicos de outras áreas profissionais envolvidos com as expressões da cultura popular.

Os encontros seguirão nos dias 18, 4 e 25 de outubro e 29 de novembro, sempre das 18h às 20h. A coordenação será da historiadora Martha Abreu, do antropólogo Vinícius Natal, os dois da da Universidade Federal Fluminense (UFF); e da diretora curadora do Museu do Pontal e também antropóloga, Angela Mascelani, com participação ainda da historiadora e professora da Faculdade de Educação da UFRJ Giovana Xavier.

O seminário online marca a inauguração, no dia 2 de outubro, da nova sede do Museu do Pontal, na Barra, zona oeste do Rio.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo na página do museu. Em cada dia do encontro serão exibidos filmes sobre os artistas e imagens das obras que integram o acervo do Museu do Pontal.

Na quarta-feira (18), o tema será a História, cultura e patrimônios negros, com a participação da historiadora Livia Monteiro, da Universidade Federal de Alfenas, da coordenadora da Associação Quilombola de Santa Rita do BracuÍ, Angra dos Reis, Marilda de Souza Francisco; da historiadora Martha Abreu (UFF) e do antropólogo Vinicius Natal (UFF).

O seminário tem como patronos a Lei de Incentivo à Cultura, o Instituto Cultural Vale, o Itaú, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a prefeitura do Rio de Janeiro, com a realização do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo.