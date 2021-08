Polícia Civil prende o segundo suspeito de participação na morte de indígena em Redentora

Informações repassadas à reportagem do site Clic Portela revelam que a Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (16/8), o segundo suspeito de envolvimento na morte de Daiane Sales Griá. Estamos tentando contato com o delegado do caso, Vilmar Schaefer, para buscar maiores detalhes da prisão.

Na manhã do domingo (15/8), em Redentora, agentes da Polícia Civil e da Brigada Militar prenderam o primeiro suspeito de participação no homicídio da indígena de 14 anos de idade. A prisão temporária foi autorizada pela Justiça.

Daiane Sales Griá estava desaparecida desde 31 de julho e seu corpo foi encontrado numa lavoura em Linha Ferraz, interior de Redentora, no dia 4 de agosto. A jovem tinha sido vista pela última vez, em uma festa em Vila São João, dentro da Terra do Guarita.

