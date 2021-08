7º BPM apreende 78,5 quilos de maconha em Bom Progresso

Por volta das 23h45min do domingo (15/8), o efetivo do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), depois de uma tentativa de fuga, conseguiu abordar na BR 468 em Bom Progresso, um veículo emplacado em Crissiumal/RS.

Os policiais militares encontraram no veículo, 79 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 78,5 quilos. Dois indivíduos foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo posteriormente encaminhados à Delegacia da Polícia Civil para o registro da ocorrência.

