Tiradentes do Sul: 7º BPM apreende galões de herbicida e veículo

Na madrugada do sábado (14/8), a Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) efetuou a prisão em flagrante de um indivíduo devido ao crime de contrabando.

Na ocorrência, a guarnição do 7º BPM apreendeu 49 galões de herbicida – de 20 litros cada – de origem argentina e uma Toyota Hilux, além de outros objetos.

O veículo e as mercadorias foram encaminhados à Polícia Federal de Santo Ângelo.

