Governo lança edital de R$ 4 milhões para projetos de inovação no RS

Em transmissão ao vivo na tarde desta segunda-feira (16/8), o governo do Estado lança novo edital do programa Inova RS. Participam o governador Eduardo Leite e o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luís Lamb. O segundo edital do programa de inovação prevê R$ 4 milhões de investimento para apoiar projetos estratégicos.

As propostas precisam envolver a formação de parcerias entre as instituições de ciência e tecnologia e empresas, entidades, serviços sociais autônomos e órgãos do poder público, e deverão abordar áreas estratégicas e tecnologias portadoras de futuro de cada região.

Participam da videoconferência de lançamento os demais secretários de Estado, deputados, reitores, empresários e líderes setoriais.

Aviso de pauta

O quê: lançamento de edital de R$ 4 milhões para projetos de inovação

Quando: segunda-feira (16/8), às 10h30

Plataformas: pelos canais oficiais do governo do Estado – https://www.youtube.com/watch?v=hebwEpSM1A0