Polícia Civil prende um dos suspeitos de envolvimento na morte de indígena em Redentora

Autorizados pelo juízo da Comarca de Coronel Bicaco, agentes da Polícia Civil cumpriram, na manhã do domingo (15/8), dois mandados de prisão temporária em Redentora. O trabalho teve o apoio da Brigada Militar (BM).

Os mandados são relacionados à morte da indígena Daiane Sales Griá, de 14 anos de idade. O corpo foi encontrado na tarde do dia 4 de agosto, numa lavoura na localidade de Linha Ferraz, interior de Redentora. A jovem estava desaparecida desde 31 de julho, quando foi vista, pela última vez, em uma festa na Vila São João.

As forças policiais conseguiram prender um suspeito de envolvimento na morte da indígena. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos.

Conforme o delegado Alaídes Schaefer, um dos indivíduos procurados não foi localizado e é considerado foragido.

