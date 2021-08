RS recebe mais de 200 mil vacinas Coronavac e Pfizer no sábado (14)

O Ministério da Saúde programou a entrega de 207.470 doses de vacinas contra a Covid-19 para o Estado no sábado (14/8): 77.600 de Coronavac, com previsão de chegar ao Aeroporto Salgado Filho às 10h10min, e 129.870 da Pfizer, com pouso previsto para as 19h40. Nesta sexta-feira (13/8), o Estado também recebeu 103.600 doses de Coronavac e 65.520 da Pfizer.

Das Coronavac que chegaram nesta sexta, parte será usada para continuação da campanha de vacinação com a primeira aplicação (D1) e o restante ficará reservado na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Armazenamento de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre, para garantir a aplicação da segunda dose (D2). As doses de Pfizer destinam-se para D1.

Os quantitativos exatos que serão distribuídos a cada uma das 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) e municípios dependem de pactuação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), entre gestores municipais e estaduais. A decisão deve ocorrer a tempo de realizar a distribuição na segunda-feira (16/8).

Distribuição

Em paralelo, nesta sexta-feira (13/8), as CRS também receberam 122.600 doses, sendo 83.070 da Pfizer e 39.530 de Coronavac.

A meta do governo do Estado é vacinar com a primeira dose toda a população gaúcha a partir dos 18 anos até 25 de agosto.

Nesta sexta-feira (13/8), o Estado recebeu 103.600 doses de Coronavac - Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

CHEGADAS DE VACINAS PREVISTAS (14/8)

77.600 doses de Coronavac

129.870 doses da Pfizer

VACINAS RECEBIDAS (13/8)

103.600 doses de Coronavac

65.520 doses da Pfizer

VACINAS DISTRIBUÍDAS (13/8)

39.530 doses de Coronavac

83.070 doses da Pfizer