Sistema de freios falha e caminhão desgovernado tomba em Coronel Bicaco

Conforme apurou o site Clic Portela, o caminhão furgão estava parado em frente a um mercado na Rua Bolivar Germano, no bairro Nossa Senhora Aparecida, quando teria ocorrido a falha no sistema de freio estacionário.

O veículo rodou desgovernado por cerca de 40 metros até atingir um poste de concreto e, em seguida, tombar na via pública. Vários cabos de energia elétrica foram arrebentados. Uma equipe da empresa responsável desligou a rede para evitar choques elétricos.

Testemunhas disseram que ouviram um barulho alto e correram para fora de suas casas, se deparando com o caminhão já tombado. Um morador relatou que um homem estava dentro do furgão no momento em que o veículo ficou desgovernado. Entretanto, ele não teria sofrido ferimentos.

Os produtos foram transferidos para outro veículo. A empresa responsável não estimou prazo para o conserto da rede elétrica. Para a remoção do caminhão estava sendo providenciada a utilização de guincho.

O fato foi registrado no início da tarde da sexta-feira (13/8).

