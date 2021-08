Acidente na ERS 324 em Planalto provoca duas mortes

O acidente de trânsito que envolveu dois automóveis aconteceu nas proximidades da ponte na divisa entre Santa Terezinha e Planalto, na tarde da quinta-feira (12/8).

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas fatais ocupavam um Fiat Uno. Uma pessoa morreu no local e a outra chegou a ser socorrida ao Hospital Medianeira de Planalto, mas não resistiu aos ferimentos. Os mortos são dois homens que residiam em Alpestre.

Duas mulheres que viajavam em um VW Gol, foram encaminhadas para atendimento hospitalar.

