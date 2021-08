PRF apreende cerca de 300 quilos de maconha em Passo Fundo

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam uma operação de combate à criminalidade, na quinta-feira (12/8), quando desconfiaram de um veículo que acessou a BR 285 em Passo Fundo, vindo da divisa com Santa Catarina.

O efetivo da PRF emitiu ordem de parada para o condutor do Nissan Tiida, no entanto, ele não atendeu e tentou fugir, sendo abordado na sequência.

No automóvel com placas do Paraná, os policiais rodoviários federais encontraram 20 fardos de maconha acondicionados no banco traseiro e no porta-malas, totalizando cerca de 300 quilos.

O motorista – um homem de 28 anos de idade e natural do Paraná – acabou preso em flagrante e apresentado na Polícia Civil, juntamente com o carro e os entorpecentes.

