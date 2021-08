Começa hoje a 49ª edição do Festival de Cinema de Gramado

Sem público nas redondezas do Palácio dos Festivais e sem celebridades ao lado da estatueta de premiação, o Kikito, começa hoje (13) a 49ª edição do Festival de Cinema de Gramado, na Serra Gaúcha. Pela segunda vez consecutiva, por causa da pandemia de covid-19, o evento não será presencial.

Até o dia 21 de agosto, a programação do festival - com filmes, entrevistas, debates e o Gramado Film Market, dedicado ao mercado audiovisual - será transmitida pela internet e pelo Canal Brasil.

O festival deste ano não vai homenagear atores, diretores ou cineastas com os tradicionais troféus Oscarito, Eduardo Abelin, Kikito de Cristal e Cidade de Gramado. Desta vez, serão premiados os profissionais que atuam à frente ou atrás das telas, em momento considerado delicado para o segmento.

Inscrições

Em todas as mostras competitivas - longas nacionais, estrangeiros e gaúchos, além de curtas brasileiros e do Rio Grande do Sul - a organização selecionou 50 produções entre os 893 inscritos. Para a estreia de hoje, o filme que abre a mostra competitiva é o longa “A Suspeita”,dirigido por Pedro Peregrino.

No sábado (14) será apresentado o O Homem Onça, de Vinícius Reis. Na trama, Pedro, vivido por Chico Diaz, vê a estatal em que trabalha ser privatizada e é obrigado a antecipar sua aposentadoria. A perda da estabilidade e da segurança emocional e econômica do personagem torna-se um reflexo da situação do Brasil. segundo o autor.

No domingo (15), O Novelo será exibido pela mostra brasileira de longas. O filme, dirigido por Cláudia Pinheiro e com roteiro de Nanna de Castro, conta a história de cinco irmãos que aprenderam com a mãe a fazer tricô para sobreviver. Já adultos, eles recebem a notícia de que um homem em coma em uma UTI pode ser o pai que os abandonou. Na sala de espera do hospital, eles mergulham em conflitos e memórias.

Entre os longas estrangeiros, apenas quatro foram selecionados, número é o menor do que em edições passadas. No encerramento do festival, será exibido Fourth Grade. A produção é um remake do filme Quarta B, lançado em 2005, é dirigido por Marcelo Galvão, que também foi responsável pela primeira versão. O longa será exibido no dia 20 de agosto, às 21h30min, no Canal Brasil.

Como assistir

A transmissão é feita pelo Canal Brasil e pelo streaming dos Canais Globo e Globoplay.

Pelo Canal Brasil, os espectadores poderão acompanhar diariamente os longas-metragens brasileiros, estrangeiros e gaúchos, além dos curtas-metragens brasileiros e do filme de encerramento. Sempre a partir das 21h30min.

As mostras de curtas gaúchos e brasileiros poderão ser assistidas no streaming (Canais Globo e Globoplay) entre 14 e 19 de agosto. De 16 a 19, também ficam disponíveis os longas gaúchos.

Debates

De 14 a 20 de agosto, a partir das 11h, no site e nas redes do festival.

Premiação

A mostra competitiva de curtas gaúchos será realizada até o dia 21 de agosto, às 16h, sendo exibida pela TVE-RS e canais digitais do Festival de Gramado. Às 21h30min, começa a premiação das mostras de curtas brasileiros e longas brasileiros, estrangeiros e gaúchos, exibida pelos canais Brasil, TVE-RS e canais digitais do Festival de Gramado.

Confira a programação do fim de semana:

Sexta-feira (13)

Quanto Pesa (MA), de Breno Nina (curta brasileiro)

O Que Há Em Ti (SP), de Carlos Adriano (curta brasileiro)

A Suspeita (RJ), de Pedro Peregrino (longa brasileiro)

Cavalo de Santo, de Mirian Fichtner e Carlos Caramez (longa gaúcho)

Sábado (14)

Entre Nós e o Mundo (SP), de Fabio Rodrigo (curta brasileiro)

Animais na Pista (PB), de Otto Cabral (curta brasileiro)

Homem Onça (RJ), de Vinícius Reis (longa brasileiro)

A Colmeia, de Gilson Vargas (longa gaúcho)

Domingo (15)

Desvirtude (RS), de Gautier Lee (curta brasileiro)

Stone Heart (AM), de Humberto Rodrigues (curta brasileiro)

O Novelo (SP), de Claudia Pinheiro (longa brasileiro)

Extermínio, de Mirela Kruel (longa gaúcho)