RS recebe prêmio nacional por serviços digitais oferecidos pelo Estado

Fernandes (do EDP), Hiparcio (diretor-geral do EDP), secretária Ana Amélia, Leal (presidente da Procergs) e secretário Gastal - Foto: Divulgação Abep-TIC

Representantes do governo do Rio Grande do Sul receberam, na noite da quinta-feira (12/8), em Brasília, o prêmio pelo primeiro lugar no Índice de Oferta de Serviços Digitais 2021 da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC).

Os titulares da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Claudio Gastal, e da Secretaria Extraordinária de Relações Federativas e Internacionais (Serfi), Ana Amélia Lemos, participaram da cerimônia, acompanhados do diretor-geral do Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP), Hiparcio Stoffel, e do diretor-presidente da Procergs – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado, José Antonio Leal, e de outros dirigentes das duas vinculadas da SPGG.

“O Estado do Rio Grande do Sul busca cada vez mais servir o cidadão da melhor forma possível. Essa primeira posição no ranking é um reconhecimento aos nossos esforços para oferecer um governo digital, mais simples e menos burocrático, que está na palma da mão das pessoas”, celebrou Gastal. A secretária Ana Amélia destacou a atuação do EDP e da Procergs na oferta de serviços digitais.

De acordo com o Ranking dos Governos Estaduais e Distrital, divulgado em julho, o RS conquistou 91 pontos, se tornando o único Estado enquadrado no nível ótimo da escala de maturidade apresentada pelo indicador. Bahia e Paraná, que conquistaram segundo e terceiro lugares, respectivamente, foram considerados muito bons nos quesitos avaliados.

Atualmente, o Rio Grande do Sul oferece 484 serviços estaduais – 61% deles em formato digital, somando 4,46 milhões de acessos mensais. Tudo acessível pelo portalrs.gov.br, com cartas de serviço atualizadas. A meta é chegar a 100% das funcionalidades também na forma digital até o fim de 2022.

Esta é a segunda edição do índice, divulgado pela primeira vez em 2020, quando o RS figurou na terceira posição, atrás de Minas Gerais e Santa Catarina. De forma geral, os Estados evoluíram em relação ao panorama do ano passado. O indicador mede os principais serviços públicos ofertados pelos governos estaduais e do Distrito Federal disponibilizados por meios digitais, avaliando ainda a conformidade com a legislação vigente.

O workshop da Abep-TIC em Brasília segue nesta sexta-feira (13/8), quando o diretor-presidente da Procergs, José Antonio Leal, fala sobre "Proposta de estratégia de acordo entre as Prods para contratação de provedores de nuvem pública".