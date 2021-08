Gás natural terá reajuste no Rio Grande do Sul na segunda, dia 16/8

Em 16 de agosto de 2021, entram em vigor as novas tabelas do gás natural para todos os clientes da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás). O reajuste de tarifas foi autorizado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), com base no contrato de concessão, que prevê o repasse integral ao mercado do custo de aquisição de gás, que tem sucessivos aumentos ao longo do ano por parte da Petrobras e já acumula alta de 48,7% em 2021.

Os percentuais de reajuste que serão aplicados aos clientes da Sulgás variam em função do segmento atendido. Para o setor industrial, o aumento varia entre 9,18% e 13,17%, conforme a faixa de consumo. No comercial, o reajuste vai de 6,51% a 8,65%, enquanto que para residencial, será entre 5,19% e 7,03%. No caso específico do gás natural veicular (GNV), o aumento será de R$ 0,245 por m³ (sem impostos) sobre o valor cobrado aos revendedores.

Reajuste para cada segmento:

Comercial: 6,51% a 8,65%

Industrial: 9,18% a 13,17%

Residencial: 5,19% a 7,03%

Veicular: R$ 0,245 por m³

A última revisão de tarifas da Sulgás foi em abril deste ano, refletindo apenas o aumento do custo do gás para a distribuidora. A Sulgás reitera seu compromisso em buscar preços competitivos no mercado. Atualmente, negocia com supridores selecionados através da Chamada Pública (CP22), com perspectivas de diversificação de fornecedores de gás natural a partir do próximo ano.