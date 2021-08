Rio: começa a pré-reserva de camarotes para o Carnaval 2022

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) deu início à venda de ingressos para o Carnaval de 2022 e recebeu hoje (12) mais de 300 pedidos de pré-reserva de Camarotes para os desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio, no Sambódromo, a Passarela do Samba. Os preços variam conforme o número de lugares em cada camarote (de 12 a 30) e a localização entre os setores da avenida dos desfiles. Os preços vão de R$ 48 mil a R$ 96 mil.

De acordo com a Liesa, na próxima quarta-feira (18), a informação dos contemplados estará disponível, das 9h às 17h, pelo telefone (21) 3190-2100. “Lembramos que o atendimento se dará pela ordem de chegada dos pedidos de acordo com o limite de capacidade de cada Setor da Avenida dos Desfiles”, pontuou a Liesa na nota.

Para garantir as reservas, os interessados que tiverem a pré-reserva confirmada no dia 18 de agosto terão que fazer o pagamento relativo a 20% do total do valor do ingresso, entre os dias 23 e 25 de agosto. As outras quatro parcelas mensais terão vencimento em 30, 60, 90 e 120 dias depois. “Quem não fizer o pagamento da primeira parcela (20%) terá a sua pré-reserva cancelada automaticamente”, alertou a Liesa.

Conforme a programação prevista para o Carnaval de 2022, as Escolas de Samba do Grupo Especial se apresentarão na Passarela do Samba no domingo 27 de fevereiro e na segunda-feira 28 de fevereiro. O Desfile das Campeãs está programado para o sábado 5 de março de 2022.

Protocolos

A Liesa informou que todos os participantes do evento deverão cumprir os protocolos se eles forem determinados, na época, pelas autoridades sanitárias. A Liga acrescentou que se os desfiles não ocorrerem nas datas previstas por causa da pandemia, já há um acordo com a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur) e com a Prefeitura para que os desfiles ocorram no segundo fim de semana do mês de julho de 2022.