Secretaria da Saúde recebe vacinas contra Covid e distribui lotes armazenados na sexta (13)

Na sexta-feira (13/8), o Rio Grande do Sul receberá do Ministério da Saúde 148.900 doses de vacinas contra Covid-19: 104.440 da Coronavac e 65.520 da Pfizer. No mesmo dia, a Secretaria da Saúde distribuirá 122.600 doses: 44.460 da Pfizer recebidas na quarta-feira (11/8) – quando também chegou um lote de Astrazeneca (63.250) que ficará reservado para aplicações futuras de D2 –, mais 39.530 de Coronavac e 38.610 da Pfizer que estavam reservadas na Central Estadual de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre, para aplicação de segundas doses de remessas anteriores.

As doses serão encaminhadas para as 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) por via terrestre, a partir das 10h30, e por via aérea, a partir das 11h, com o apoio de avião da Brigada Militar e helicóptero da Polícia Civil.

A meta do governo do Estado é vacinar com a primeira dose ou dose única, até 25 de agosto, toda a população gaúcha a partir dos 18 anos.



ROTEIROS PARA SEXTA-FEIRA (13/8)

Retiradas na Ceadi, em Porto Alegre, a partir das 10h30

1ª CRS (Porto Alegre)

5ª CRS(Caxias do Sul)

8ª CRS (Cachoeira do Sul)

13ª CRS (Santa Cruz do Sul)

16ª CRS (Lajeado)

18ª CRS (Osório)

Secretaria da Saúde de Porto Alegre

Transporte aéreo, com saída às 11h

A aeronave da Brigada Militar decolará com destino a Erechim, onde deixará vacinas para as 6ª CRS (Passo Fundo) e 11ª CRS (Erechim). Depois irá até Palmeira das Missões, entregando doses para as 2ª CRS (Frederico Westphalen) e 15ª CRS (Palmeira das Missões). Na sequência, Santo Ângelo, transportando os lotes das 9ª CRS (Cruz Alta),12ª CRS (Santo Ângelo) e 14ª CRS (Santa Rosa). Por fim, levará a carga da 3ª CRS (Pelotas).

O helicóptero da Polícia Civil conduzirá até Santa Maria as vacinas das 4ª CRS (Santa Maria) e 10ª CRS (Alegrete).



PLANILHAS DE DISTRIBUIÇÃO