Polícia Federal deflagra operação contra tráfico de drogas e armas no RS e mais quatro estados

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a operação Expresso 80 com o objetivo de desarticular uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas e armas com atuação em cinco estados do país.

Cerca de 175 agentes cumpriram 92 ordens judiciais no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. No RS, a ação ocorreu na cidade de Erechim.

Os alvos estavam também nas cidades de Medianeira (PR), Maringá (PR), Juiz de Fora (MG), Diadema (SP), São Paulo (SP), Balneário Camboriú (SC), Joaçaba (SC), Curitiba (PR) e Foz do Iguaçu (PR). As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara da Justiça Federal de Ponta Grossa, no Paraná.

Tratam-se de 32 mandados de busca e apreensão, 23 mandados de prisão preventiva e um de prisão temporária. Houve ainda a execução de 29 de sequestro de bens e bloqueio de valores, além de sete mandados de suspensão de atividade comercial e lacração de estabelecimentos.

As investigações começaram no dia 04 de maio do ano passado, quando foi flagrado um ônibus carregado com 1,7 tonelada de maconha e dois fuzis calibres 556, em Ponta Grossa. Por mais de 15 meses, os policiais federais apreenderam novos carregamentos de drogas e de armas de fogo, oriundas do Paraguai, bem como veículos, quantias em dinheiro e outros bens.

