Qualifica RS abre inscrições para gerentes das unidades do Tudo Fácil no interior

O Qualifica RS, programa do governo estadual de seleção de profissionais para funções estratégicas, será o responsável pelo processo de contratação dos profissionais que atuarão nas unidades do Tudo Fácil no interior do Rio Grande do Sul.

A oitava edição do programa está com inscrições abertas para 16 vagas, nove delas para o cargo de gerente adjunto das unidades do Tudo Fácil e sete para a função de gerente de unidade de atendimento.

As vagas são destinadas exclusivamente a servidores públicos efetivos (concursados) e estão nas cidades de Lajeado, Passo Fundo, Rio Grande, Pelotas, Caxias do Sul, Santa Maria e Santa Cruz do Sul. Para o cargo de gerente adjunto, duas vagas são para unidades do Tudo Fácil em Porto Alegre (Centro e Zona Sul).

As inscrições começam nesta quinta-feira (12/8), pelo sitequalificars.rs.gov.bre seguem até o dia 27 de agosto.

Para a função de gerente de unidade é necessário ter ensino superior completo (em qualquer área). O edital indica ser desejável formação em Administração ou áreas afins, experiência em gestão de equipes e no setor público, capacidade para análise de dados e estruturação de indicadores, conhecimentos em inglês e libras e experiência prévia com atendimento ao público.

Para o cargo de gerente adjunto das unidades, é necessário ter ensino superior completo ou em andamento (desejável em Administração ou áreas afins) e recomendável experiência em gestão de equipes e de projetos, conhecimentos em inglês e libras e experiência prévia com atendimento ao público.

Tudo Fácil

Central de atendimento que reúne os serviços públicos mais solicitados pelo cidadão, o Tudo Fácil tem com três unidades em Porto Alegre (Zona Norte, Centro e Zona Sul) e está em processo de expansão de suas atividades pelo interior do Rio Grande do Sul.

A estimativa inicial é de que as novas unidades nas cidades de Lajeado, Passo Fundo, Rio Grande, Pelotas, Caxias do Sul, Santa Maria e Santa Cruz do Sul entrem em funcionamento até o primeiro semestre de 2022.

“Com critérios bem definidos, buscamos profissionais qualificados para o exercício da função, dando oportunidade de crescimento profissional aos servidores públicos selecionados”, destaca a gerente do projeto Tudo Fácil, Silvia Ortolan.

"O profissional mais aderente à vaga agregará mais valor ao serviço público prestado aos nossos cidadãos, contribuindo diretamente na ampliação e modernização das novas Centrais de Atendimento", reforça a diretora do Departamento de Gestão de Pessoas do Rio Grande do Sul, Andrea Pasquini.

Qualifica RS

O Qualifica RS surgiu em 2019 a partir de uma cooperação técnica com a Fundação Lemann. No RS, já foram selecionadas líderes para postos nas áreas da educação, gestão de pessoas e patrimonial. Desde a segunda edição, o programa é desenvolvido por uma equipe interna do governo.