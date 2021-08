Corpo de Bombeiros Militar entrega viaturas em Torres e São Leopoldo nesta quinta, dia 12

Dois veículos serão entregues pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do SUL (CBMRS) nesta quinta-feira (12/8). Às 16h30, ocorre a entrega de um caminhão auto busca salvamento (ABS) ao pelotão de Torres, subordinado ao 9° Batalhão de Bombeiro Militar (9° BBM), de Tramandaí. Às 18h, será a vez de um caminhão autobomba tanque (ABT) para o 2º Batalhão de Bombeiros Militar (2º BBM), em São Leopoldo.

O ABS é equipado com compartimentos de ferramentas, equipamentos e materiais para operações de busca, salvamento e resgate, transportando cinco militares. A viatura tem, ainda, tanque com capacidade de 2.000 litros de água e de 100 litros de líquido gerador de espuma (LGE), sendo assim usado também no combate a incêndio.

O ABT, que atenderá a região do Vale do Rio dos Sinos, apresenta alguns diferenciais tecnológicos que o colocam no mesmo nível dos melhores equipamentos do país. Pode transportar até cinco bombeiros equipados, tendo capacidade de 4.000 litros de água e 100 litros de LGE. Conta com uma torre de iluminação com mastro telescópico capaz de iluminar área de 500 metros quadrados a 50 metros de distância.

Dispõe de um canhão monitor no para-choque, além de guincho frontal com cabo de kevlar, uma fibra sintética leve, resistente a calor, que oferece alta resistência à tração e proteção e desempenho aprimorados, o que garante maior segurança e agilidade nas operações de tração.

O investimento total na aquisição das duas novas viaturas chegou a R$ 1.699.397,10, com recursos dos Fundos Municipais de Reequipamento dos Bombeiros (Fumrebom).

