Humaitá: Polícia Civil cumpre mandado contra indiciado por tráfico de drogas

Na tarde da terça-feira (10/8), agentes da Polícia Civil (PC) cumpriram mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem recentemente indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação teve o apoio da Brigada Militar (BM).

Também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Crissiumal. Durante as diligências, foi efetuada a prisão em flagrante de um indivíduo portando uma arma de fogo de uso restrito.

O delegado Willian Garcez revelou que o procedimento realizado será enviado para análise do Poder Judiciário. — Os presos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerão à disposição da Justiça — completou o delegado.

