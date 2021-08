Misael da Cruz e Camila Gonzatto passam por procedimentos na PF em Guaíra/PR

Apontados pela Polícia Civil como os mentores dos assaltos ao Banrisul e Sicredi de Miraguaí, em fevereiro de 2017, Misael Souza da Cruz e Camila Lorenzon Gonzatto foram presos durante operação da Polícia Federal (PF) na tarde da segunda-feira (9/8). O casal foi encontrado em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul.

Conforme informações obtidas pelo Sistema Província de Comunicação, os dois foram levados até a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra/PR, para os procedimentos formais. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul contribuiu com informações para a prisão do casal apelidado de ‘Maria Bonita e Lampião’ devido ao modus operandi empregado no ataque às agências bancárias.

Ainda em 2017, a Polícia Civil conseguiu prender vários indivíduos envolvidos nos assaltos em Miraguaí. Misael e Camila eram considerados foragidos desde novembro daquele ano.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.