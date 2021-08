Tenente Portela possui três casos ativos de Covid-19

Tenente Portela começa a semana com três casos ativos do novo coronavírus. Além disso, dois moradores ocupam leitos no Hospital Santo Antônio (HSA) em razão da doença. É um caso confirmado e outro suspeito de contaminação.

O boletim epidemiológico da segunda-feira (9/8) revela que o município registra 1.733 diagnósticos positivos desde o início da pandemia, dos quais, 1.697 pacientes já se recuperaram e 33 morreram.

Mais de 7,5 mil procedimentos para detecção da Covid-19 foram realizados até o momento, conforme balanço da Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS). Dos 7.542 testados, 5.889 não tiveram a infecção diagnosticada. Na segunda-feira, seis portelenses aguardavam o resultado dos exames laboratoriais.

