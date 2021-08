Lampião e Maria Bonita são presos no Mato Grosso do Sul

Uma operação da Policia Federal do Mato Grosso do Sul efetuou a prisão do casal Misael Souza da Cruz e Camila Lorenzon Gonzatto na cidade de Mundo Novo. Os policiais daquela cidade contaram com informações da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, coordenadas pelo Delegado Roberto Fagundes Audino para efetuar a prisão.

A informação foi confirmada para a nossa reportagem pelas policias dos dois estados. Eles foram presos no início da tarde de hoje.

Misael e Camila são apontados como mentores de um assalto ocorrido em fevereiro de 2017 em Miraguaí que teve como alvo as agências do Banrisul e do Sicredi da cidade. Na ação os criminosos usaram cordão humano, fizeram várias pessoas, entre clientes, funcionários e até um brigadiano como refém e na saída da cidade atearam fogo em uma viatura da Brigada Militar.

Eles foram dados como foragidos em novembro daquele ano, quando uma operação da Policia Civil e Brigada Militar desbaratou a quadrilha, com diversas prisão, entre elas do então cacique da Terra Indígena do Guarita e vereador Valdonês Joaquim, que sempre negou a sua participação no crime, mas foi condenado a 12 anos de prisão. Ele já está em regime aberto.

Desde aquela época a polícia vinha tentando rastrear o paradeiro do casal, até essa tarde, quando foi confirmado a prisão dos dois.

