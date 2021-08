Santo Augusto registra 34º óbito por Covid-19

O município de Santo Augusto contabilizou nesta segunda-feira, 09, o 34º óbito causado por complicação da Covid-19.

A vítima, uma mulher, de 62 anos, internou no Hospital Bom Pastor de Santo Augusto no dia 25 de julho e dois dias depois foi transferida para o Hospital Bom Pastor de Ijuí. Segundo nota da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, o óbito ocorreu às 12h50min de domingo, 08 de agosto.

Santo Augusto registra 15 casos ativos de coronavírus e uma internação, segundo a última atualização da SMS.

A direção do Hospital e a Secretaria de Saúde, continuam reforçando os cuidados necessários e pede a população que evite aglomerações.

