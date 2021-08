Prefeitura de Crissiumal abre vagas para estágio remunerado CIEE

A Prefeitura Municipal de Crissiumal divulgou nesta segunda-feira, 09 de agosto de 2021, edital de abertura de inscrições para a realização de Processo Seletivo Público CIEE destinado ao preenchimento de vagas e de formação de cadastro de reserva, com futuras vagas, para estudantes regularmente matriculados e com frequência regular em instituições de ensino médio e superior nas áreas de educação, direito e administrativa.

Os cargos, a quantidade de vagas, os pré-requisitos, a jornada de estágio semanal, o valor de bolsa-auxílio, a aplicação das provas, conteúdos e formato das mesmas, estão estabelecidos no Edital Completo fixado no painel de publicações da Prefeitura Municipal de Crissiumal e no site www.crissiumal-rs.com.br.

As inscrições serão recebidas por meio do endereço eletrônico do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul - CIEE –RS (www.cieers.org.br) até o dia 18 de agosto de 2021.

A idade mínima para os inscritos é 16 anos. Somente estudantes residentes em Crissiumal poderão se inscrever.

A Prova ONLINE será realizada no dia 21 de agosto de 2021, sábado, às 14h00min (quatorze horas).

