Bombeiros de Tenente Portela combatem incêndio em Miraguaí

Um incêndio foi registrado na noite deste domingo, 09, em um galpão de uma propriedade rural em Bela Vista, interior de Miraguaí. O sinistro foi combatido pelos bombeiros voluntário de Tenente Portela com apoio da Brigada Militar de Miraguaí.

O fogo foi controlado rapidamente. Não houve feridos.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.