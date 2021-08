Aberta a programação dos 66 anos de Tenente Portela

Foi aberta oficialmente na tarde do domingo (8/8), a programação do 66º aniversário de emancipação de Tenente Portela. As festividades iniciaram a partir do retorno dos cavalarianos que participaram da 22ª Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes.

O evento que leva o nome do patrono do município começou na manhã do sábado (7/8). Os cavalarianos se deslocaram até as margens do Rio Guarita em Vista Gaúcha, onde receberam a chama crioula das mãos de representantes do CTG Repontando o Gado, de Pinheirinho do Vale. Em 2021, a cavalgada teve como patrono o tradicionalista Moacir Francisco Sgarbossa e homenageou o radialista Valdemir Ribeiro do Nascimento (in memoriam).

A programação de aniversário prosseguirá até 18 de agosto, dia em que Tenente Portela completará 66 anos de emancipação. Destaque para inaugurações de obras públicas, live show e sessão solene da Câmara Municipal de Vereadores.

