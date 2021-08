Acidente com vítima fatal na noite deste sábado (07) no Noroeste do RS

Roni Dierings, morador na Vila Sírio, interior de Santo Cristo, condizia uma caminhonete Chevrolet Montana vermelha na rodovia RS 540, entre Vila Sírio e Alecrim, quando sofreu um acidente de trânsito por volta de 18h40min deste sábado (07) colidindo contra uma árvore.

Segundo informações que circulam em redes sociais, Ronei faleceu em virtude dos graves ferimentos decorrentes da colisão. Ele era proprietário do Açougue Dierings, situado na Vila Sírio.

“Eu estava indo para Alecrim quando vi que havia ocorrido um acidente. Fui o segundo a chegar no local, conferi os sinais vitais e constatei que Roni Dierings estava morto. Ele infelizmente não resistiu aos ferimentos e acaba de falecer”, relata um motorista em um grupo de WhatsApp.

Roni foi ainda foi socorrido pela ambulância do SAMU de Santo Cristo, mas foi a óbito em decorrência da gravidade do acidente.

