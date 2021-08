Dupla é presa com arma de fogo e munições em Crissiumal

Após o recebimento de denúncias anônimas de que duas pessoas estariam realizando disparos de arma de fogo em via pública, a Brigada Militar (BM) de Crissiumal iniciou as diligências que resultaram na prisão de dois indivíduos. A ocorrência foi registrada na noite da sexta-feira (6/8).

Na ação, os policiais militares apreenderam um revólver calibre 38 e munições para vários calibres. De acordo com a BM, ainda foram apreendidos estojos deflagrados de munições, duas máscaras, uma balaclava e entorpecentes.

